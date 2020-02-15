Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Удмуртии

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:03:07+03:00

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В Удмуртии изменится расписание пригородных поездов до Увы, Балезино и Игры. Об этом сообщает пресс-служба пассажирской компании «Содружество».

Маршрут Ижевск - Балезино - Ижевск продлят до станции Глазов. Из северной столицы Удмуртии поезд будет уходить в 14:51, а прибывать в Ижевск в 19:37. Из Ижевска можно будет уехать в 8:42, а прибыть в Глазов в 13:30. На маршрут пустят рельсовые автобусы в два вагона.

С 18 февраля вводятся и другие изменения. Поезд № 6878/6877 с сообщением Ижевск - Балезино будет отходить и прибывать на 19 минут позже. Из Ижевска поезд будет выходить в 17:29, а прибывать в Балезино в 21:24.

Поезд № 6353 с сообщением Ува - Ижевск будет отправляться в 16:23 (на 18 минут позже), а прибывать в 18:34 (на 15 минут позже).

Поезд № 6354 с сообщением Ижевск - Ува будет отправляться на 45 минут позже - в 19:10. На конечную поезд будет приезжать на 46 минут позже - в 21:18.

Поезд № 6451 с сообщением Игра - Ижевск будет уходить на 21 минуту позже - в 15:28, а прибывать в 17:56 (на 19 минут позже).

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ИСТОЧНИК KP.RU