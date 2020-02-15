Удмуртия согласовывает границы с Татарстаном

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:50:01+03:00

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Удмуртия и Татарстан обсуждают границы между регионами. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по Удмуртии.

Основные вопросы касаются границ в районе города Агрыз и села Лубяны Кукморского района. Соглашения планируют подписать уже в этом году.

-Совершенствование государственного кадастрового учета является одним из критериев улучшения инвестиционного климата в регионе, способствует эффективному управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости, - говорится в сообщении.

Встречу инициировало Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU