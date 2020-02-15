Три поддельные купюры нашли в Удмуртии
В Удмуртии обнаружили в разных районах три поддельные купюры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Две подделки обнаружили в банках в Первомайском районе Ижевска. Одна из них поступила в инкассаторской сумке из аптеки. Другая - из продуктового супермаркета.
Еще одна купюра обнаружилась в банке в Шарканском районе, когда местная жительница делала вклад.
Возбуждены уголовные дела по ст.186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Сейчас ищут причастных к преступлениям.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жителя Оренбургской области нашли в Удмуртии мертвым
Ижевск оказался одним из самых романтических среди крупнейших городов России
На трассе в Удмуртии иномарка насмерть сбила пешехода
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»