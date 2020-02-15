2020-02-15T10:03:59+03:00
Происшествия

Три поддельные купюры нашли в Удмуртии

Номинал подделок - 5000 рублей
Анастасия Захарова
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии обнаружили в разных районах три поддельные купюры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Две подделки обнаружили в банках в Первомайском районе Ижевска. Одна из них поступила в инкассаторской сумке из аптеки. Другая - из продуктового супермаркета.

Еще одна купюра обнаружилась в банке в Шарканском районе, когда местная жительница делала вклад.

Возбуждены уголовные дела по ст.186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Сейчас ищут причастных к преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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