2020-02-15T11:13:16+03:00
Происшествия

Уроженку Удмуртии, которая находилась в федеральном розыске, задержали в Астрахани

Она с напарницей изображала проведение обряда
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В Архангельской области задержали двух женщин из Удмуртии, одна из которых находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

12 февраля в полицию обратилась женщина 1934 года рождения. Она рассказала, что к ней в дом постучались две женщины и предложили купить вещи. Пенсионерка пригласила их в гости и напоила чаем. В ходе разговора она пожаловалась гостьям на здоровье. Те предложили провести обряд лечения. Для этого нужно было принести деньги. Женщины завернули средства в газету и изобразили обряд, а сверток поменяли на пустой. В итоге пенсионерка лишилась 275 тысяч рублей.

Тем временем женщины выехали на машине за пределы деревни. Автомобиль нашли и остановили, женщин задержали. Это оказались уроженки Удмуртии 1955 и 1970 годов рождения, которых уже привлекали за мошенничество. Одна из них, женщина 49 лет, находилась в федеральном розыске по подозрению в краже.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Женщинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Полицейские задержали 30-летнего ижевчанина, который организовал в своей квартире наркопритон

Ижевчанина, который угрожал убийством врачу скорой помощи, осудят

Директор «управляйки» в Ижевске останется под стражей еще два месяца

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля
Уроженку Удмуртии, которая находилась в федеральном розыске, задержали в Астрахани
Три поддельные купюры нашли в Удмуртии
Удмуртия согласовывает границы с Татарстаном
Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Удмуртии
Как быстро должны ремонтировать ямы на дорогах в Ижевске
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
Жителя Оренбургской области нашли в Удмуртии мертвым
Глава Удмуртии Александр Бречалов планирует сдать пробный ЕГЭ
4-летняя девочка и 60-летний мужчина погибли в ДТП в Удмуртии
Ижевск оказался одним из самых романтических среди крупнейших городов России
Какая погода ждет ижевчан в выходные
У жителя Удмуртии изъяли «Ауди» за 29 неоплаченных штрафов
Удмуртия вошла в число регионов, где увеличилось число разводов
Полицейские задержали 30-летнего ижевчанина, который организовал в своей квартире наркопритон
«Уклониста» от армии из Удмуртии оштрафовали
На трассе Удмуртии иномарка насмерть сбила пешехода
Ведунья и нумеролог рассказали, что ждет ижевчан в магическую дату 20.02.2020
Общая сумма финансирования для ремонта дорог в Удмуртии в 2020 году составляет 1,565 млрд рублей
Ижевчанина, который угрожал убийством врачу скорой помощи, осудят
«Это же сенсация»: В эфире Первого канала показали «Острый репортаж» про Ижевск
Директор «управляйки» в Ижевске останется под стражей еще два месяца
Что делать ижевчанам, если при записи в 1 класс ребенку не хватает места?