Уроженку Удмуртии, которая находилась в федеральном розыске, задержали в Астрахани

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:13:16+03:00

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В Архангельской области задержали двух женщин из Удмуртии, одна из которых находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

12 февраля в полицию обратилась женщина 1934 года рождения. Она рассказала, что к ней в дом постучались две женщины и предложили купить вещи. Пенсионерка пригласила их в гости и напоила чаем. В ходе разговора она пожаловалась гостьям на здоровье. Те предложили провести обряд лечения. Для этого нужно было принести деньги. Женщины завернули средства в газету и изобразили обряд, а сверток поменяли на пустой. В итоге пенсионерка лишилась 275 тысяч рублей.

Тем временем женщины выехали на машине за пределы деревни. Автомобиль нашли и остановили, женщин задержали. Это оказались уроженки Удмуртии 1955 и 1970 годов рождения, которых уже привлекали за мошенничество. Одна из них, женщина 49 лет, находилась в федеральном розыске по подозрению в краже.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Женщинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU