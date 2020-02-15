2020-02-15T13:41:57+03:00
Звезды

Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля

Зрители смогут увидеть его с 20 февраля
Анастасия Захарова
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Фото: кадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Сегодня, 15 февраля, в Ижевске пройдет презентация фильма «Калашников». После показа картины пройдет пресс-конференция с режиссером Константином Бусловым и сценаристом Сергеем Бодровым. 20 февраля фильм выйдет для всех зрителей.

- Синопсис - Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени, - говорится в анонсе фильма.

Позже мы расскажем, как прошла презентация фильма.

Калашников Трейлер (2020). Русский трейлер фильма Калашников 2020 года Русские трейлеры к фильмам, сериалам и играм! Интересные ролики о фильмах и их съёмках! Подпишись на канал http://bit.ly/Subscribe_ivideos Новости,промо,трейлеры,даты выходов фильмов и сериалов только у нас: http://vk.com/iVideos Telegram: http://t-do.ru/ivideosnews Facebook: http://fb.com/ivideosnews Дата выхода в РФ - 20 февраля 2020 Страна: Россия Дистрибьютор: MEGOGO Distribution Режиссер: Константин Буслов Жанр: Исторический / биографический В главных ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени. Трейлеры к фильмам: https://goo.gl/EXV9vM Трейлеры к мультфильмам: https://goo.gl/Xn4Q13 Игровые трейлеры: https://goo.gl/HPACDp Видео о съёмках фильмов: https://goo.gl/wc5MTh #Калашников #iVideosTrailers #Трейлеры2020 #Фильмы2020 #Фильмы #iVideos #Movie #Trailer #Трейлер #Онлайн #Смотреть

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля
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