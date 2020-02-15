Ремонт в городской больнице №8 в Ижевске заканчивается
В Ижевске заканчивается ремонт в здании на ул. Серова, 65, куда переедет городская поликлиника №8 из помещения на ул. Софьи Ковалевской. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр строительства Дмитрий Сурнин.
Он отметил, что в здании на ул. Серова уже поставили пластиковые окна, обновили коммуникации и завершают отделочные работы на первых двух этажах. Подрядчик справляется со сроками.
-Именно здесь после ремонта на площади 2,5 тыс.кв.м планируется размещение взрослой поликлиники ГКБ №8, которая сегодня располагается в здании 1958 года постройки на ул. Софьи Ковалевской, 8. Думаю, даже не стоит говорить в каком состоянии находится здание с 60-летней историей эксплуатации, - написал министр.
Объект планируют сдать к марту.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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