2020-02-15T14:58:54+03:00
Здоровье

Ремонт в городской больнице №8 в Ижевске заканчивается

Объект сдадут к марту
Анастасия Захарова
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Фото: Дмитрий СурнинФото: Дмитрий Сурнин
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В Ижевске заканчивается ремонт в здании на ул. Серова, 65, куда переедет городская поликлиника №8 из помещения на ул. Софьи Ковалевской. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр строительства Дмитрий Сурнин.

Он отметил, что в здании на ул. Серова уже поставили пластиковые окна, обновили коммуникации и завершают отделочные работы на первых двух этажах. Подрядчик справляется со сроками.

-Именно здесь после ремонта на площади 2,5 тыс.кв.м планируется размещение взрослой поликлиники ГКБ №8, которая сегодня располагается в здании 1958 года постройки на ул. Софьи Ковалевской, 8. Думаю, даже не стоит говорить в каком состоянии находится здание с 60-летней историей эксплуатации, - написал министр.

Объект планируют сдать к марту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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