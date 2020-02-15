Ремонт в городской больнице №8 в Ижевске заканчивается

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:58:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске заканчивается ремонт в здании на ул. Серова, 65, куда переедет городская поликлиника №8 из помещения на ул. Софьи Ковалевской. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр строительства Дмитрий Сурнин.

Он отметил, что в здании на ул. Серова уже поставили пластиковые окна, обновили коммуникации и завершают отделочные работы на первых двух этажах. Подрядчик справляется со сроками.

-Именно здесь после ремонта на площади 2,5 тыс.кв.м планируется размещение взрослой поликлиники ГКБ №8, которая сегодня располагается в здании 1958 года постройки на ул. Софьи Ковалевской, 8. Думаю, даже не стоит говорить в каком состоянии находится здание с 60-летней историей эксплуатации, - написал министр.

Объект планируют сдать к марту.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Это же сенсация»: в эфире Первого канала показали «Острый репортаж» про Ижевск

Ижевск оказался одним из самых романтических среди крупнейших городов России

На трассе в Удмуртии иномарка насмерть сбила пешехода

ИСТОЧНИК KP.RU