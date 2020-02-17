Обвиняемых в двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске доставили в Удмуртию из Белоруссии

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:25:14+03:00

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В Удмуртию из Белоруссии доставили обвиняемых в убийстве отца и сына в Ижевске на улице Холмогорова. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В октябре 2019 года обвиняемые задержаны на территории Республики Беларусь. 15 февраля их доставили в Удмуртию и предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям «убийство двух лиц из корыстных побуждений» и «разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших», - сообщает пресс-служба.

Напомним, 14 июня 2019 года в одной из квартир в доме по улице Холмогорова произошло убийство двоих местных жителей. А также из квартиры было похищены драгоценности на сумму более 6 млн рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 млн рублей.

Следствием установлено, что к преступлению причастны четверо жителей Удмуртии. Двое из них были задержаны «по горячим следам», остальные скрылись – им удалось выехать за пределы России.

В рамках расследования уголовного дела продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU