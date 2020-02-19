Асфальтовый завод начал работать в Ижевске

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:10:38+03:00

В течение первой смены были устранены дефекты общей площадью 152 кв. м

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В Ижевске восстановил свою работу асфальтовый завод. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- На дорогах города начали устранять аварийные дефекты с применением технологии литого асфальтобетона. Так, в ночь с 18 на 19 февраля были проведены работы на улицах Ленина, Лихвинцева, Пушкинская, Удмуртская, Нижняя, Совхозная, Владивостокская, 8 Марта, 50 лет ВЛКСМ, Московская, Депутатская, Клубная, Восточная, - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск завода позволит увеличить объемы работ по устранению ям на дорогах. При этом такая технология позволяет выполнять подобные работы при любых погодных условиях, гарантия на такой вид работ не распространяется.

Напомним, главный инженер Службы благоустройства рассказал о запуске нового асфальто-бетонного завода в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU