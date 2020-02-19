2020-02-19T14:36:59+03:00
Общество

В ДТП на трассе Удмуртии погиб неизвестный мужчина

Его до сих пор не могут опознать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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13 февраля около 18:30 на 15 км автодороги «Ижевск - Якшур-Бодья» Завьяловского района женщина-водитель сбила неустановленного мужчину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По данным поисково-спасательного отряда «Регион 18» личность мужчины до сих пор не установили и поиски знакомых и родственников продолжаются, отпечатки пальцев не проходят по базам.

Приметы: на вид 45 лет, полного телосложения, волосы короткие седые.

Был одет в черно-серую куртку с мехом на капюшоне, футболка цвета «хаки», синие джинсы, черные ботинки. Особые приметы - татуировка на предплечье в виде факела в руке.

Всех, кто может что-либо сообщить о личности погибшего, просят позвонить по телефонам 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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