Жителя Удмуртии подозревают в принуждении к совершению сделки

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:43:01+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в принуждении к совершению сделки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что 45-летний подозреваемый угрожал председателю сельскохозяйственных кооперативов распространением ложной информации о кооперативах, если он откажется от заключения договора поставки продукции, - сообщает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Принуждение к совершению сделки». Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU