Жителя Удмуртии подозревают в принуждении к совершению сделки
В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в принуждении к совершению сделки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что 45-летний подозреваемый угрожал председателю сельскохозяйственных кооперативов распространением ложной информации о кооперативах, если он откажется от заключения договора поставки продукции, - сообщает пресс-служба.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Принуждение к совершению сделки». Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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