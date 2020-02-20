Служебная собака помогла найти пропавшего пенсионера из Удмуртии

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:55:35+03:00

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В Удмуртии служебная собака помогла найти 61-летнего мужчину, страдающего дезориентацией. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

- Полицейские Сарапула обратились к кинологу-инструктору с просьбой найти мужчину. В тот же день инструктор и служебная собака Квин Дансинг Майер вышли на поиски. В 20:08 собака нашла след пропавшего. Через 1500 метров во дворе школы мужчина был обнаружен, - сообщает пресс-служба.

Мужчина был передан полицейским. Поиски продолжались два часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU