2020-02-20T12:55:35+03:00
Общество

Служебная собака помогла найти пропавшего пенсионера из Удмуртии

Поиски длились два часа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по УдмуртииФото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
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В Удмуртии служебная собака помогла найти 61-летнего мужчину, страдающего дезориентацией. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

- Полицейские Сарапула обратились к кинологу-инструктору с просьбой найти мужчину. В тот же день инструктор и служебная собака Квин Дансинг Майер вышли на поиски. В 20:08 собака нашла след пропавшего. Через 1500 метров во дворе школы мужчина был обнаружен, - сообщает пресс-служба.

Мужчина был передан полицейским. Поиски продолжались два часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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