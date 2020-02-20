На двух участках на трассе Удмуртии установили комплексы фото- и видеофиксации нарушений

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:50:42+03:00

Камеры включат уже к 1 марта

Изменить размер текста: A A

На трассе Удмуртии появились два новых комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает портал IZHLIFE.

- Комплексы появились в районе деревень Лудорвай и Постол. Их должны включить уже к 1 марта. Камеры настроены на соблюдение скоростного режима и правил пересечения сплошной линии, - цитирует региональный офис нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» портал.

Также в течение 2020 года на трассах Удмуртии появится 15 комплексов, торги уже начались.

Напомним, в соцсетях пользователи поделились фотографией установки камеры на улице 40 лет Победы в Ижевске. Узнали, какие нарушения она будет фиксировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Сколько камер появится в городах Удмуртии в местах массового пребывания людей.

- Новенькие передвижные дорожные камеры появятся на дорогах Удмуртии. Узнали, где можно посмотреть их расположение.

ИСТОЧНИК KP.RU