2020-02-11T16:49:46+03:00
Общество

На улице 40 лет Победы в Ижевске установили камеру по выявлению нарушений ПДД

Установка камеры попала в объектив пользователей соцсетей
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
Поделиться:
Фото: Ольга Распутина, ИГГСФото: Ольга Распутина, ИГГС
Изменить размер текста:

В соцсетях пользователи поделились фотографией установки камеры на улице 40 лет Победы в Ижевске. Узнали, какие нарушения она будет фиксировать.

В ноябре 2019 года на сайте госзакупок были опубликованы документы на проведение аукциона по установке комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД напротив дома №144 по улице 40 лет Победы. Планировалось, что комплексы будут фиксировать превышение скорости и выезд на «встречку».

При этом в декабре 2019 года властями города было принято решение ограничить максимальную скорость у дома №144 указанной улицы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- До 4 лет лишения свободы грозит 61-летнему жителю Удмуртии. Какое преступление он совершил.

- В Ижевск возвращается самый зрелищный спорт! Финал Кубка мотогонок на льду пройдет в столице Удмуртии, узнали дату, время и место.

- Добрые истории продолжаются! Водителя из Удмуртии спасли в мороз на трассе Киров – Вятские Поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице 40 лет Победы в Ижевске установили камеру по выявлению нарушений ПДД
Руководитель Росгидромета: «В Ижевске станет по-весеннему тепло уже в первые дни марта»
На трассе Удмуртии столкнулись две иномарки
К 2021 году все школы Удмуртии получат доступ к высокоскоростному интернету
Водителя из Удмуртии спасли в мороз на трассе Киров – Вятские Поляны
61-летнего жителя Удмуртии задержали за содержание наркопритона
Финал второго Кубка России по мотогонкам на льду пройдет в Ижевске
Фестиваль уличного искусства может пройти в Ижевске
Парень и девушка из Удмуртии сбывали наркотики в Астрахани
На Ижевском пруду начали понижать уровень воды
Трое жителей Удмуртии обвиняются в убийстве пропавшей 25-летней девушки
Водитель насмерть сбил пешехода на трассе Удмуртии
Объект культурного наследия в Ижевске отреставрируют
У пенсионерки из Удмуртии похитили более 1 миллиона рублей
Сроки выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в Удмуртии изменились
Удмуртия вошла в число регионов, где самые жесткие коллекторы
Один из закрывающихся магазинов «Ижтрейдинг» в Ижевске распродает тележки
Фоторепортаж: завершился этап чемпионата Удмуртии 2020 по автомобильному кроссу