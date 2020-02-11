На улице 40 лет Победы в Ижевске установили камеру по выявлению нарушений ПДД

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:49:46+03:00

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В соцсетях пользователи поделились фотографией установки камеры на улице 40 лет Победы в Ижевске. Узнали, какие нарушения она будет фиксировать.

В ноябре 2019 года на сайте госзакупок были опубликованы документы на проведение аукциона по установке комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД напротив дома №144 по улице 40 лет Победы. Планировалось, что комплексы будут фиксировать превышение скорости и выезд на «встречку».

При этом в декабре 2019 года властями города было принято решение ограничить максимальную скорость у дома №144 указанной улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU