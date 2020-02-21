2020-02-21T10:25:54+03:00
Общество

Вандалы разбили стекло на новой остановке «Улица Кирова» в Ижевске

Ущерб составил 14 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба столицы УдмуртииФото: пресс-служба столицы Удмуртии
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В Ижевске в ночь с 19 на 20 февраля вандалы разбили стекло на новой остановке «Улица Кирова» по ходу из центра. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Служба благоустройства и дорожного хозяйства обратилась в полицию с заявлением об установлении лиц, совершивших правонарушение. Ущерб предварительно составил 14 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Администрация города призывает ижевчан бережно относиться к городскому имуществу, на ремонт и восстановление которого направляются бюджетные деньги. Не оставайтесь равнодушными и сообщайте о фактах вандализма и нарушениях в полицию.

Напомним, новые остановочные павильоны установили в 2019 году (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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