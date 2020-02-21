У жительницы Удмуртии похитили с банковского счета более 1 млн рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:04:46+03:00

Женщине сообщили, что с ее счета была попытка снять деньги

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В Удмуртии местная жительница обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Со слов потерпевшей ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее карты была зафиксирована попытка перевода 4000 рублей. Чтобы сохранить свои сбережения, женщине нужно было снять все деньги и перевести их на «безопасные счета». Потерпевшая сняла 1,1 млн рублей и перевела мошенникам, - сообщает пресс-служба.

Только после перевода она позвонила на «горячую линию» банка и узнала, что общалась с мошенником. На данный момент возбуждено уголовное дело.

С аналогичными заявлениями в полицию за минувшие сутки обратилось еще 16 жителей республики. С банковских счетов жителей г. Ижевска, г. Сарапула, г. Воткинска, Глазовского и Селтинского районов похищено в общей сложности почти полтора миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU