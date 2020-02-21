У жительницы Удмуртии похитили с банковского счета более 1 млн рублей
В Удмуртии местная жительница обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Со слов потерпевшей ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее карты была зафиксирована попытка перевода 4000 рублей. Чтобы сохранить свои сбережения, женщине нужно было снять все деньги и перевести их на «безопасные счета». Потерпевшая сняла 1,1 млн рублей и перевела мошенникам, - сообщает пресс-служба.
Только после перевода она позвонила на «горячую линию» банка и узнала, что общалась с мошенником. На данный момент возбуждено уголовное дело.
С аналогичными заявлениями в полицию за минувшие сутки обратилось еще 16 жителей республики. С банковских счетов жителей г. Ижевска, г. Сарапула, г. Воткинска, Глазовского и Селтинского районов похищено в общей сложности почти полтора миллиона рублей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Вандалы разбили стекло на новой остановке «Улица Кирова» в Ижевске.
- Тепловоз на одной из станций Удмуртии проехал на красный.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»