Какая погода ждет ижевчан в праздничные выходные?

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:13:53+03:00

Почти ничего не изменится – все так же будет идти снег

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В выходные в Ижевске ожидается пасмурная погода, временами пройдет снег, будет тепло, как на неделе.

По данным сервиса Яндекс погода в субботу, 22 февраля, днем температура воздуха составит −1…+1 градус, ночью −3…−2 градуса, пасмурно, днем пройдет небольшой снег.

23 февраля, в воскресенье, днем температура составит −3…−2 градуса, ночью −4…−3 градуса, пасмурно, небольшой снег, к вечеру усилится.

24 февраля, в понедельник, днем ожидается −1…0 градусов, ночью −1 градус, пасмурно, небольшой снег.

В целом на следующей неделе ситуация с погодой не изменится – тепло и снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU