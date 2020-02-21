Какая погода ждет ижевчан в праздничные выходные?
В выходные в Ижевске ожидается пасмурная погода, временами пройдет снег, будет тепло, как на неделе.
По данным сервиса Яндекс погода в субботу, 22 февраля, днем температура воздуха составит −1…+1 градус, ночью −3…−2 градуса, пасмурно, днем пройдет небольшой снег.
23 февраля, в воскресенье, днем температура составит −3…−2 градуса, ночью −4…−3 градуса, пасмурно, небольшой снег, к вечеру усилится.
24 февраля, в понедельник, днем ожидается −1…0 градусов, ночью −1 градус, пасмурно, небольшой снег.
В целом на следующей неделе ситуация с погодой не изменится – тепло и снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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