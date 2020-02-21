2020-02-21T17:07:30+03:00
Общество

В детском саду Ижевска ребенка покусали другие дети из группы

Прокуратура проводила проверку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске прокуратура провела проверку в связи с обращением матери с жалобой на воспитателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в декабре 2019 года после прогулки в ходе ссоры девочку покусали ребята из группы. Проверка показала, что на момент случившегося воспитатель и помощник воспитателя ушли из группы по служебной необходимости, оставив детей одних, - сообщает пресс-служба.

Прокурором в адрес заведующего детским садом внесено представление, по итогам рассмотрения которого воспитатель и помощник воспитателя привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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