В детском саду Ижевска ребенка покусали другие дети из группы
В Ижевске прокуратура провела проверку в связи с обращением матери с жалобой на воспитателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что в декабре 2019 года после прогулки в ходе ссоры девочку покусали ребята из группы. Проверка показала, что на момент случившегося воспитатель и помощник воспитателя ушли из группы по служебной необходимости, оставив детей одних, - сообщает пресс-служба.
Прокурором в адрес заведующего детским садом внесено представление, по итогам рассмотрения которого воспитатель и помощник воспитателя привлечены к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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