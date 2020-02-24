2020-02-24T18:03:58+03:00
Спорт

Биатлонистка из Удмуртии выступит на чемпионате Европы

Соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
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В республике Беларусь пройдет чемпионат Европы по биатлону, где выступит спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева. Об этом сообщает портал sportur.ru.

- Соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта. На чемпионате будут разыграны награды в суперспринте, смешанной эстафете, сингл-миксте, спринте и гонке преследования, - говорится в сообщении.

Отметим, что в Белоруссию чемпионат перенесли из Эстонии, по причине нехватки снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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