Биатлонистка из Удмуртии выступит на чемпионате Европы
В республике Беларусь пройдет чемпионат Европы по биатлону, где выступит спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева. Об этом сообщает портал sportur.ru.
- Соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта. На чемпионате будут разыграны награды в суперспринте, смешанной эстафете, сингл-миксте, спринте и гонке преследования, - говорится в сообщении.
Отметим, что в Белоруссию чемпионат перенесли из Эстонии, по причине нехватки снега.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В строящемся доме на Воткинском шоссе в Ижевске обрушился лестничный пролет. Есть погибшие.
- Страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.
- На территории главного корпуса оружейного завода в Ижевске проведут субботники.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»