Биатлонистка из Удмуртии выступит на чемпионате Европы

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:03:58+03:00

Соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта

Изменить размер текста: A A

В республике Беларусь пройдет чемпионат Европы по биатлону, где выступит спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева. Об этом сообщает портал sportur.ru.

- Соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта. На чемпионате будут разыграны награды в суперспринте, смешанной эстафете, сингл-миксте, спринте и гонке преследования, - говорится в сообщении.

Отметим, что в Белоруссию чемпионат перенесли из Эстонии, по причине нехватки снега.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В строящемся доме на Воткинском шоссе в Ижевске обрушился лестничный пролет. Есть погибшие.

- Страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.

- На территории главного корпуса оружейного завода в Ижевске проведут субботники.

ИСТОЧНИК KP.RU