На каких дорогах будут расчищать снег 25 февраля в Ижевске?
Пресс-служба Ижевска сообщает, что 25 февраля в городе будут расчищать и вывозить снег. Водителей просят не оставлять машины на обочинах. Работы пройдут по следующим адресам:
- Воткинское шоссе, 124, 126, 128;
- ул. Петрова, 12, 20, 28, 34;
- ул. Автозаводская, 20, 22;
- ул. Молодёжная, 8, 10, 12, 16, 14, 18, 44, 46, 48, 52, 59, 82, 56, 56а, 60;
- ул. Союзная, 31, 13, 13а, 67.
Напомним, в Ижевске предлагают штрафовать водителей, которые оставляют машины в местах, где чистят дороги от снега.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ижевчан, оставляющих машины во время уборки снега, предлагают штрафовать
В строящемся доме на Воткинском шоссе обрушился лестничный пролет
Годовалая девочка единственная из всей семьи выжила в страшном ДТП на трассе в Удмуртии
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»