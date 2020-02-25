На каких дорогах будут расчищать снег 25 февраля в Ижевске?

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:35:01+03:00

Автомобилистов просят не оставлять машины на месте работ

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Пресс-служба Ижевска сообщает, что 25 февраля в городе будут расчищать и вывозить снег. Водителей просят не оставлять машины на обочинах. Работы пройдут по следующим адресам:

- Воткинское шоссе, 124, 126, 128;

- ул. Петрова, 12, 20, 28, 34;

- ул. Автозаводская, 20, 22;

- ул. Молодёжная, 8, 10, 12, 16, 14, 18, 44, 46, 48, 52, 59, 82, 56, 56а, 60;

- ул. Союзная, 31, 13, 13а, 67.

Напомним, в Ижевске предлагают штрафовать водителей, которые оставляют машины в местах, где чистят дороги от снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU