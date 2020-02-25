Зачем Тол Бабай из Удмуртии ездил в Бурятию?

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:05:20+03:00

Он поздравил бурятов с Новым годом по лунному календарю

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Тол Бабай из Удмуртии вместе с иркутским Дедом Морозом отправился в командировку к своему бурятскому коллеге Сагаану Убгэну. Там Деды Морозы поздравили жителей с праздником Белого месяца - новым годом по лунному календарю. Об этом сообщается на официальном сайте Тол Бабая.

Кстати, в прошлом году Сагаан Убгэн ездил в гости к Тол Бабаю. Там он и пригласил удмуртского Деда Мороза в Бурятию.

Ради праздника Тол Бабай даже записал видеообращение к жителям региона. Как сообщает «Восток - Телеинформ», Тол Бабай подарил главе Бурятии Алексею Цыденову маленькую копию себя, книгу про удмуртское мастерство и подарки от удмуртской Бабы Яги.

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ИСТОЧНИК KP.RU