Зачем Тол Бабай из Удмуртии ездил в Бурятию?
Тол Бабай из Удмуртии вместе с иркутским Дедом Морозом отправился в командировку к своему бурятскому коллеге Сагаану Убгэну. Там Деды Морозы поздравили жителей с праздником Белого месяца - новым годом по лунному календарю. Об этом сообщается на официальном сайте Тол Бабая.
Кстати, в прошлом году Сагаан Убгэн ездил в гости к Тол Бабаю. Там он и пригласил удмуртского Деда Мороза в Бурятию.
Ради праздника Тол Бабай даже записал видеообращение к жителям региона. Как сообщает «Восток - Телеинформ», Тол Бабай подарил главе Бурятии Алексею Цыденову маленькую копию себя, книгу про удмуртское мастерство и подарки от удмуртской Бабы Яги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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