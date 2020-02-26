2020-02-26T09:02:40+03:00
Общество

В 2019 году от отравлений в Удмуртии скончалось 417 человек

Всего по республике было зафиксировано 1500 случаев химических отравлений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии за 2019 год 417 человек скончалось от отравления. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

-За год в республике было зафиксировано 1500 случаев отравления. Жители травились от спиртосодержащей продукции (34,9%), лекарств (31,9%), угарного и других газов (13,1%), разъедающие вещества (7,1%), наркотики (3,1%), - сообщает пресс-служба.

Большую часть пострадавших составляют взрослые – 77,5%, а также дети до 14 лет – 19,7%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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