В 2019 году от отравлений в Удмуртии скончалось 417 человек
В Удмуртии за 2019 год 417 человек скончалось от отравления. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
-За год в республике было зафиксировано 1500 случаев отравления. Жители травились от спиртосодержащей продукции (34,9%), лекарств (31,9%), угарного и других газов (13,1%), разъедающие вещества (7,1%), наркотики (3,1%), - сообщает пресс-служба.
Большую часть пострадавших составляют взрослые – 77,5%, а также дети до 14 лет – 19,7%.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве.
- Будьте аккуратны на дорогах, пожалуйста! Очередное ДТП с семью пострадавшими...
- Вечера при свечах в холодом доме... Романтика или испытание? В Удмуртии семья с двумя детьми жила в доме без отопления, его отключили из-за долгов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»