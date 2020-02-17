Первая тройня родилась в Удмуртии в 2020 году
В Удмуртии в этом году родилась первая тройня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
- 7 февраля 2020 года в Перинатальном центре 1 Республиканской клинической больницы родилось трое мальчиков. Их мама – ижевчанка, - сообщает пресс-служба.
Напомним, первенцами 2020 года в Удмуртии стали два мальчика. Где родилась двойня.
Кстати, в прошлом году первая в республике тройня появилась на свет в апреле (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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