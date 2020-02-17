2020-02-17T13:09:02+03:00
Общество

Первая тройня родилась в Удмуртии в 2020 году

Родилось три мальчика
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии в этом году родилась первая тройня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- 7 февраля 2020 года в Перинатальном центре 1 Республиканской клинической больницы родилось трое мальчиков. Их мама – ижевчанка, - сообщает пресс-служба.

Напомним, первенцами 2020 года в Удмуртии стали два мальчика. Где родилась двойня.

Кстати, в прошлом году первая в республике тройня появилась на свет в апреле (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-«Под бой курантов»: истории ижевчан, родившихся в Новый год.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Помните жестокое убийство отца и сына на улице Холмогорова? Так вот, скрывавшихся обвиняемых доставили в Удмуртию.

- Вот это да! 5-летний ижевчанин принял участие в программе "Лучше всех" на Первом канале! О чем он рассказал ведущему Максиму Галкину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 200 учеников начальной школы приняли участие в Республиканской Олимпиаде по шахматам в Ижевске
Ансамбль «Италмас» из Удмуртии не отменил гастроли в Северную Корею из-за коронавируса
В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление ветра
Программы льготной ипотеки для бюджетников от ПСБ станут доступны для жителей Удмуртии
Полицейские задержали четверых жителей Удмуртии по подозрению в организации игорного заведения
Благотворительный фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева поддержал открытие скалодрома в Воткинске
Первая тройня родилась в Удмуртии в 2020 году
Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Удмуртии
Жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега с крыш
Обвиняемых в двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске доставили в Удмуртию из Белоруссии
Tele2 запустила облачные игры на 5G с NVIDIA
Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта
Пятилетнего мальчика из Ижевска показали в программе «Лучше всех» на Первом канале
Завод «Ижсталь» увеличил объем экспорта в страны СНГ
Жители Удмуртии стали жертвами мошенника из Краснодара