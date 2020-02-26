Бездомную бабушку из Ижевска после материала «Комсомолки» приютила одна из читательниц

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:26:50+03:00

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Бездомную бабушку из Ижевска, лишившуюся квартиры в январе, приютили неравнодушные горожане. О счастливом исходе событий журналисту «Комсомолки» рассказал генеральный директор АНО «Доброе сердце» Алексей Артемьев.

По словам мужчины, помощь подоспела после выхода материала о Нине Петровне.

- Нам сразу стали звонить люди с желанием приютить бабушку. Кто-то даже хотел позариться на ее небольшую пенсию, но мы, конечно, Нину Петровну в обиду не дали, - признается Алексей Артемьев.

В результате пенсионерка бесплатно поселилась в доме одной из наших читательниц.

- Теперь Нина Петровна живет в районе СХВ, ей все нравится. Кстати, именно после выхода материала о ситуации Нины Петровны узнали власти, сейчас решается вопрос о предоставлении ей социальной гостиницы, - поделился радостью гендиректор.

Кстати, по словам Алексея Артемьева, историей Нины Петровны заинтересовался Первый канал, не исключено, что в ближайшее время съемочная группа может приехать в Ижевск. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU