2020-02-26T15:31:55+03:00
Происшествия

Пенсионер из Ижевска ударил посетительницу бара ножом

Сейчас потерпевшая находится в больнице
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Он подозревается в нанесении ножевого ранения посетительнице бара. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что между подозреваемым и 30-летней потерпевшей возник конфликт. При этом они отдыхали в разных компаниях. В результате ссоры женщина ударила мужчину по голове, а он в ответ ударил ее ножом, - сообщает пресс-служба.

Женщину отвезли в больницу. Пенсионер находится под подпиской о невыезде, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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