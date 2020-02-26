Пенсионер из Ижевска ударил посетительницу бара ножом
В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Он подозревается в нанесении ножевого ранения посетительнице бара. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Установлено, что между подозреваемым и 30-летней потерпевшей возник конфликт. При этом они отдыхали в разных компаниях. В результате ссоры женщина ударила мужчину по голове, а он в ответ ударил ее ножом, - сообщает пресс-служба.
Женщину отвезли в больницу. Пенсионер находится под подпиской о невыезде, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Бездомную бабушку из Ижевска после материала «Комсомолки» приютила одна из читательниц.
- Полномочный представитель президента России в ПФО приедет в Удмуртию.
- Рассказываем о некоторых дорожных изменениях в Ижевске.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»