2020-02-26T15:54:52+03:00
Общество

Уроженец Ижевска занял стал министром энергетики и ЖКХ Кировской области

Нового министра представили 26 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Кировской областиФото: пресс-служба правительства Кировской области
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Уроженец Ижевска Андрей Балдыков стал министром энергетики и ЖКХ Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Нового министра представили 26 февраля. Андрей Балдыков переехал в Киров в 2007 году, ранее он работал на руководящих должностях на заводах «Буммаш» и «Ижмаш». С 2008 по 2020 год работал в филиалах ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Ранее министерство возглавлял Игорь Редькин. В октябре он ушел по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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