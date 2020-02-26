Уроженец Ижевска занял стал министром энергетики и ЖКХ Кировской области
Уроженец Ижевска Андрей Балдыков стал министром энергетики и ЖКХ Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Нового министра представили 26 февраля. Андрей Балдыков переехал в Киров в 2007 году, ранее он работал на руководящих должностях на заводах «Буммаш» и «Ижмаш». С 2008 по 2020 год работал в филиалах ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Ранее министерство возглавлял Игорь Редькин. В октябре он ушел по собственному желанию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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