Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие на Ижевском заводе
Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие при выбросе аммиачной селитры на ижевском заводе.
- По данным Минздрава Удмуртии, пострадали три человека. Их отвезли в 1 РКБ, 31-летний мужчина поступил с химическим ожогом 1-2 степени. Ему оказана помощь и он был отпущен в удовлетворительном состоянии домой. Две женщины 41 и 44 лет с химическим ожогом 1-3 степени находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывается медпомощь, - сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Напомним, 26 февраля в Ижевске на территории механического завода произошел выброс удобрения (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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