Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие на Ижевском заводе

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:26:08+03:00

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Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие при выбросе аммиачной селитры на ижевском заводе.

- По данным Минздрава Удмуртии, пострадали три человека. Их отвезли в 1 РКБ, 31-летний мужчина поступил с химическим ожогом 1-2 степени. Ему оказана помощь и он был отпущен в удовлетворительном состоянии домой. Две женщины 41 и 44 лет с химическим ожогом 1-3 степени находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывается медпомощь, - сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, 26 февраля в Ижевске на территории механического завода произошел выброс удобрения (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU