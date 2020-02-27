58-летнего мужчину из Удмуртии осудили за убийство

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:42:22+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 58-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в октябре 2019 года к осужденному пришел в гости 52-летний знакомый. Они вместе выпивали, после чего между мужчинами произошла ссора, в ходе которой осужденный 37 раз ударил ножом потерпевшего. Мужчина скончался, а злоумышленник забросал его тело ветками и решил на следующий день сбросить в реку. Утром осужденный обратился за помощью к знакомому, который в свою очередь сообщил о преступлении в полицию, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы, допрошены свидетели. Суд назначил наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU