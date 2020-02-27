Сразу два светофора отключат в Ижевске вечером 27 февраля

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:15:55+03:00

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27 февраля вечером в Ижевске отключат сразу два светофора. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Так, с 22:00 до 00:00 отключат светофор на перекрестке улиц Майская –Пушкинская, а в ночь на 28 февраля с 00:00 до 02:00 светофор будет отключен на перекрестке Воткинское шоссе – переулок Копровый, - говорится в сообщении.

Отключение связано с ремонтными работами.

Напомним, два дня подряд будут отключать светофор на перекрестке улиц К. Маркса – пер. Октябрьский отключат светофор на два дня (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU