2020-02-27T08:15:55+03:00
Общество

Сразу два светофора отключат в Ижевске вечером 27 февраля

Отключение связано с ремонтными работами
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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27 февраля вечером в Ижевске отключат сразу два светофора. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Так, с 22:00 до 00:00 отключат светофор на перекрестке улиц Майская –Пушкинская, а в ночь на 28 февраля с 00:00 до 02:00 светофор будет отключен на перекрестке Воткинское шоссе – переулок Копровый, - говорится в сообщении.

Отключение связано с ремонтными работами.

Напомним, два дня подряд будут отключать светофор на перекрестке улиц К. Маркса – пер. Октябрьский отключат светофор на два дня (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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