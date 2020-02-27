Сразу две «Прогулки с врачом» пройдет в Ижевске

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:35:00+03:00

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29 февраля в Ижевске пройдут сразу две «Прогулки с врачом». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Так, первая прогулка традиционно пройдет в республиканском зоопарке. Главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии офтальмологии Елена Леонова расскажет о профилактике и лечении глаукомы. Перед лекцией можно будет измерить артериальное давление и определить насыщение крови кислородом. Массовая зарядка пройдет в парке имени Кирова. Сбор участников в 09:30 у фигуры волка в зоопарке.

Вторая прогулка состоится на базе санатория «Сосновый». Врач-диетолог расскажет о правильном питании. Также пройдет массовая зарядка и оздоровительная ходьба. Всех участников ждут в спортивной одежде. Начало в 09:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU