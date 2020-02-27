Ижевчанин задержан за избиение соседа

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:07:44+03:00

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В Ижевске полицейские задержали 29-летнего ранее судимого мужчину. Его подозревают в избиении соседа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В больницу поступил 49-летний мужчина с травмами головы и грудной клетки. Врачам мужчина рассказал, что упал. Информацию о пациенте передали в полицию. В ходе проверки было установлено, что мужчина получил травмы в результате побоев. Его избил 29-летний сосед после распития алкоголя, - сообщает пресс-служба.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU