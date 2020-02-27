Лыжница из Удмуртии заняла третье место на этапе Кубка России

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:48:45+03:00

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Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева заняла третье место в спринте классическим стилем на заключительном этапе Кубка России. Об этом сообщает портал sportur.ru.

- 27 февраля в Архангельской области прошли соревнования в рамках Финала Кубка России по лыжным гонкам. Спортсмены разыграли медали в спринте классическим стилем. Лилия Васильева пришла третьей, победу одержала спортсменка из Ханты-Мансийского АО, второе место у лыжницы из Тюменской области, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Лилия Васильева заняла призовое место на соревнованиях в рамках Кубка Восточной Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU