Главе Удмуртии объявлена благодарность президента России
Главе Удмуртии Александру Бречалову объявлена благодарность президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Распоряжением Президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества объявлена благодарность Президента Российской Федерации Бречалову Александру Владимировичу - Главе Удмуртской Республики, - зачитал Игорь Комаров.
Напомним, Игорь Комаров приезжал в Удмуртию с рабочим визитом. В рамках поездки, Игорь Комаров и Александр Бречалов встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и вручили им юбилейные медали.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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