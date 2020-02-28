2020-02-28T08:32:34+03:00
Общество

Главе Удмуртии объявлена благодарность президента России

Об этом сообщил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Главе Удмуртии Александру Бречалову объявлена благодарность президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Распоряжением Президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества объявлена благодарность Президента Российской Федерации Бречалову Александру Владимировичу - Главе Удмуртской Республики, - зачитал Игорь Комаров.

Напомним, Игорь Комаров приезжал в Удмуртию с рабочим визитом. В рамках поездки, Игорь Комаров и Александр Бречалов встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и вручили им юбилейные медали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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