Девятиклассник ижевской школы задержан за покушение на сбыт наркотиков
В Ижевске полицейские задержали девятиклассника, который пытался сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 16-летнего ученика одной из ижевских школ задержали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков. При досмотре у него обнаружили несколько свертков с наркотическими средствами. Школьник рассказал, что он закладчик веществ интернет-магазина, закладку забрал в лесополосе с целью последующего сбыта, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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