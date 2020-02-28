Девятиклассник ижевской школы задержан за покушение на сбыт наркотиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:59:25+03:00

При досмотре у него были обнаружены свертки с веществами

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В Ижевске полицейские задержали девятиклассника, который пытался сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 16-летнего ученика одной из ижевских школ задержали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков. При досмотре у него обнаружили несколько свертков с наркотическими средствами. Школьник рассказал, что он закладчик веществ интернет-магазина, закладку забрал в лесополосе с целью последующего сбыта, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU