«Рынок шкур»: модель-миллионерша из Удмуртии Кира Майер танцует откровенные танцы в Дубае
Модель-миллионерша из Удмуртии Кира Майер танцует откровенные танцы в Дубае. Видео она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».
- Тусовка, как мода, обязывает тусить правильно, - подписала ролик скандальная модель, где она в откровенном наряде.
Ранее мы писали, что российский телеведущий Андрей Малахов на всю страну рассказал, чем и как зарабатывает миллионы Кира (подробнее).
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«Рынок шкур»: модель-миллионерша из Удмуртии Кира Майер танцует откровенные танцы в Дубае.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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