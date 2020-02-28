28 Февр. 2020 2020-02-28T16:36:59+03:00

Ранее о ее методах заработка рассказал на всю Россию телеведущий Андрей Малахов

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Модель-миллионерша из Удмуртии Кира Майер танцует откровенные танцы в Дубае. Видео она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

- Тусовка, как мода, обязывает тусить правильно, - подписала ролик скандальная модель, где она в откровенном наряде.

Ранее мы писали, что российский телеведущий Андрей Малахов на всю страну рассказал, чем и как зарабатывает миллионы Кира (подробнее).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/763563" frameborder="0"></iframe> «Рынок шкур»: модель-миллионерша из Удмуртии Кира Майер танцует откровенные танцы в Дубае.

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ИСТОЧНИК KP.RU