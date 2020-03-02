Прощание с велосипедистом Андреем Ведерниковым пройдет в Ижевске 3 марта
3 марта в 11:45 в храме Иверской Божьей матери пройдет прощание с Андреем Ведерниковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минспорт Удмуртии.
Напомним, Андрей Ведерников погиб на территории одного из санаториев в Ижевске. Ему было 60 лет. Мы пообщались с другом спортсмена и узнали, что произошло в тот день и каким он помнит спортсмена.
Андрей Ведерников прославился победой в групповой гонке на чемпионате мира 1981 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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