2020-03-02T05:51:43+03:00
Общество

Прощание с велосипедистом Андреем Ведерниковым пройдет в Ижевске 3 марта

Оно пройдет в храме Иверской Божьей матери
Анастасия Захарова
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Фото: Владимир МаксимовФото: Владимир Максимов
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3 марта в 11:45 в храме Иверской Божьей матери пройдет прощание с Андреем Ведерниковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минспорт Удмуртии.

Напомним, Андрей Ведерников погиб на территории одного из санаториев в Ижевске. Ему было 60 лет. Мы пообщались с другом спортсмена и узнали, что произошло в тот день и каким он помнит спортсмена.

Андрей Ведерников прославился победой в групповой гонке на чемпионате мира 1981 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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