Биатлонистка из Удмуртии заняла седьмое место на чемпионате Европы
Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла седьмое место в гонке преследования на чемпионате Европы. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.
Соревнования по биатлону проходили в городе Раубичи в Белоруссии. Чемпионкой стала Елена Кручинкина из Белоруссии. Второе место заняла российская спортсменка Кристина Резцова, а третье - Элизабет Оберг из Швеции.
Всего российская команда завоевала две золотые и две серебряные медали в общекомандном зачете.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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