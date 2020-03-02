Биатлонистка из Удмуртии заняла седьмое место на чемпионате Европы

2 Март 2020 2020-03-02T06:12:54+03:00

Первым стал спортсмен из Белоруссии

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Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла седьмое место в гонке преследования на чемпионате Европы. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Соревнования по биатлону проходили в городе Раубичи в Белоруссии. Чемпионкой стала Елена Кручинкина из Белоруссии. Второе место заняла российская спортсменка Кристина Резцова, а третье - Элизабет Оберг из Швеции.

Всего российская команда завоевала две золотые и две серебряные медали в общекомандном зачете.

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ИСТОЧНИК KP.RU