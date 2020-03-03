С 12 марта в Ижевске начнутся репетиции парада Победы

3 Март 2020 2020-03-03T06:27:59+03:00

Генеральные репетиции будут проходить на Центральной площади

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В Ижевске начинается подготовка к параду Победы. Уже с 12 марта кадеты начнут оттачивать мастерство строевой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Тренировки будут проводиться на территории сборного пункта Военного комиссариата Удмуртии. Генеральные репетиции парада пройдут на Центральной площади Ижевска в преддверии праздничной даты, - говорится в сообщении.

В параде примут участие кадеты школ №№57, 74, 76, 97, Кадетской школы, Центра «Граница», Школы юных летчиков, юнармейцы школы №31.

Как прошел парад Победы в прошлом году можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU