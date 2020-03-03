Поисковики в ночи отыскали пропавшую жительницу Удмуртии

3 Март 2020 2020-03-03T15:51:10+03:00

Она ушла на прогулку, не взяв с собой телефон

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В Удмуртии участники поисково-спасательного отряда «Регион 18» отыскали пропавшую местную жительницу. Об этом сообщается в группе отряда.

- 1 марта в 23:05 к поисковикам обратилась дочь женщины. Она сообщила, что мать вышла с СНТ Источник на прогулку, телефон с собой не взяла. При этом у женщины были проблемы со здоровьем. Спустя 40 минут участники отряда приступили к поискам. Женщину нашли в 02:00 живой, - сообщается в группе.

На прогулке она потеряла ориентиры и запаниковала, не понимала где находится.Женщина была напугана и очень замерзла. Ее привезли домой, и напоили чаем.

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ИСТОЧНИК KP.RU