Поисковики в ночи отыскали пропавшую жительницу Удмуртии
В Удмуртии участники поисково-спасательного отряда «Регион 18» отыскали пропавшую местную жительницу. Об этом сообщается в группе отряда.
- 1 марта в 23:05 к поисковикам обратилась дочь женщины. Она сообщила, что мать вышла с СНТ Источник на прогулку, телефон с собой не взяла. При этом у женщины были проблемы со здоровьем. Спустя 40 минут участники отряда приступили к поискам. Женщину нашли в 02:00 живой, - сообщается в группе.
На прогулке она потеряла ориентиры и запаниковала, не понимала где находится.Женщина была напугана и очень замерзла. Ее привезли домой, и напоили чаем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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