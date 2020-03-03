Видео: в Государственном цирке Удмуртии проходят последние репетиции к Международному фестивалю

3 Март 2020 2020-03-03T18:17:36+03:00

В Ижевск съедутся около 200 участников из 15 стран

Изменить размер текста: A A

В Государственном цирке Удмуртии проходят последние репетиции перед Международным цирковым фестивалем. Ожидается около 200 участников из 15 стран. Журналист «Комсомолки» побывал за кулисами цирка и увидел, как идет подготовка у шоу.

На манеже проходят репетиции - медведи на велосипедах, мопедах и мотоциклах ездят по кругу. Нашему журналисту удалось посмотреть на помещения, которые есть в цирке. Мойки для животных, помещения для хранения инвентаря и самое сердце цирка - конюшня.

Сейчас в конюшне находится 11 лошадей, которые ждут своего выступления на фестивале.

Напомним, Международный цирковой фестиваль состоится с 5 по 9 марта. В жюри фестиваля будет президент «Файярберд ПродакшнИнк» Петр Дубинский (США), президент циркового фестиваля в Сен-Поль-ле-Дакс Бруно Лалоя (Франция), директор компании «Грандезза Интертейнмент» Марко Биасини (Германия). Председателем жюри, как всегда на протяжении этих лет, будет Дмитрий Иванов (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Из-за коронавируса приезд циркачей из Китая в Ижевск отменили (Подробнее).

Закулисье Ижевского цирка.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU