2020-03-03T18:17:36+03:00
Общество

Видео: в Государственном цирке Удмуртии проходят последние репетиции к Международному фестивалю

В Ижевск съедутся около 200 участников из 15 стран
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Государственном цирке Удмуртии проходят последние репетиции перед Международным цирковым фестивалем. Ожидается около 200 участников из 15 стран. Журналист «Комсомолки» побывал за кулисами цирка и увидел, как идет подготовка у шоу.

На манеже проходят репетиции - медведи на велосипедах, мопедах и мотоциклах ездят по кругу. Нашему журналисту удалось посмотреть на помещения, которые есть в цирке. Мойки для животных, помещения для хранения инвентаря и самое сердце цирка - конюшня.

Сейчас в конюшне находится 11 лошадей, которые ждут своего выступления на фестивале.

Напомним, Международный цирковой фестиваль состоится с 5 по 9 марта. В жюри фестиваля будет президент «Файярберд ПродакшнИнк» Петр Дубинский (США), президент циркового фестиваля в Сен-Поль-ле-Дакс Бруно Лалоя (Франция), директор компании «Грандезза Интертейнмент» Марко Биасини (Германия). Председателем жюри, как всегда на протяжении этих лет, будет Дмитрий Иванов (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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