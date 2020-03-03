Житель Удмуртии задержан за избиение отца
В Удмуртии полицейские задержали 27-летнего мужчину по подозрению в избиении 52-летнего отца.
Как сообщает пресс-служба МВД по республике, из частного дома одной из деревень Кизнерского района в больницу привезли мужчину со множественными переломами ребер. Врачи сообщили об этом в полицию.
Было возбуждено уголовное дело. Позже было установлено, что потерпевшего в ходе ссоры избил сын. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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