Житель Удмуртии задержан за избиение отца

3 Март 2020 2020-03-03T18:22:58+03:00

Между ними произошла ссора

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В Удмуртии полицейские задержали 27-летнего мужчину по подозрению в избиении 52-летнего отца.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, из частного дома одной из деревень Кизнерского района в больницу привезли мужчину со множественными переломами ребер. Врачи сообщили об этом в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Позже было установлено, что потерпевшего в ходе ссоры избил сын. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU