В ДТП в Ижевске получили травмы три девушки

5 Март 2020 2020-03-05T10:39:11+03:00

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4 марта по улице Петрова в Ижевске столкнулись две иномарки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 27-летняя девушка, водитель машины «Тойота-Рав-4», не убедившись в безопасности разворота, врезалась в попутно двигающуюся машину «Хендай-Солярис», под управлением 31-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Тойоты» и пассажиры «Хендай» - две 17-летние девушки, получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU