В преддверии 8 марта в Удмуртии пройдут массовые проверки водителей

5 Март 2020 2020-03-05T11:57:29+03:00

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В Удмуртии в преддверии 8 марта пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 6 и 7 марта 2020 года пройдут массовые проверки водителей, направленные на предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

С начала 2020 года в Удмуртии зарегистрировано 15 ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых один человек погиб, 22 получили травмы различной степени тяжести. Полицейскими выявлено и исключено из процесса дорожного движения 944 пьяных водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU