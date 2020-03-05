41-летнего мужчину из Удмуртии осудят за применение насилия в отношении полицейского
В Удмуртии 41-летнего мужчину осудят за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Ранее судимый мужчина нигде не работал, выпивал. 18 декабря 2019 года его привезли в отдел полиции за совершение мелкого хулиганства. Во время составления протокола мужчина вел себя агрессивно, нарушал порядок, выражался нецензурно. После замечания следователя злоумышленник замахнулся на нее стулом, - сообщает пресс-служба.
Его действия были пресечены полицейскими. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, осмотрено место происшествия. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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