41-летнего мужчину из Удмуртии осудят за применение насилия в отношении полицейского

5 Март 2020 2020-03-05T15:49:06+03:00

Мужчина был ранее судим за угрозу убийством

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В Удмуртии 41-летнего мужчину осудят за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Ранее судимый мужчина нигде не работал, выпивал. 18 декабря 2019 года его привезли в отдел полиции за совершение мелкого хулиганства. Во время составления протокола мужчина вел себя агрессивно, нарушал порядок, выражался нецензурно. После замечания следователя злоумышленник замахнулся на нее стулом, - сообщает пресс-служба.

Его действия были пресечены полицейскими. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, осмотрено место происшествия. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU