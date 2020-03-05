2020-03-05T15:49:06+03:00
Происшествия

41-летнего мужчину из Удмуртии осудят за применение насилия в отношении полицейского

Мужчина был ранее судим за угрозу убийством
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 41-летнего мужчину осудят за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Ранее судимый мужчина нигде не работал, выпивал. 18 декабря 2019 года его привезли в отдел полиции за совершение мелкого хулиганства. Во время составления протокола мужчина вел себя агрессивно, нарушал порядок, выражался нецензурно. После замечания следователя злоумышленник замахнулся на нее стулом, - сообщает пресс-служба.

Его действия были пресечены полицейскими. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, осмотрено место происшествия. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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