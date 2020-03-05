На придомовой территории улицы Пушкинской в Ижевске запретят стоянку

5 Март 2020 2020-03-05T15:12:11+03:00

В ближайшее время на участке установят соответствующие знаки

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В Ижевске на придомовой территории дома №215 по улице Пушкинской запретят остановку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Установить дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» на придомовой территории многоквартирного дома № 215 по ул. Пушкинская с информационными табличками согласно схемам, согласованным в установленном порядке, - говорится в постановлении.

Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU