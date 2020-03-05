На придомовой территории улицы Пушкинской в Ижевске запретят стоянку
В Ижевске на придомовой территории дома №215 по улице Пушкинской запретят остановку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- Установить дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» на придомовой территории многоквартирного дома № 215 по ул. Пушкинская с информационными табличками согласно схемам, согласованным в установленном порядке, - говорится в постановлении.
Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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