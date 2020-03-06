Линейка косметики SHISEIDO совместно с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой появилась в России

6 Март 2020 2020-03-06T12:52:53+03:00

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С 1 марта в России появилась лимитированная линейка косметики SHISEIDO*, выпущенная совместно с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

- Матовая помада для губ Alina Red и квартет теней для век. Для меня это памятное событие, пусть и неспортивное. Я вижу много радостных отзывов от вас, мои дорогие поклонники, вижу фотки ваших Shiseido-покупок в инстаграме. Это очень приятно. От себя и своих поклонников хочу сказать спасибо компании за такую красивую коллекцию, - написала Алина в «Инстаграме».

Напомним, глобальным послом компании Загитова стала 1 августа 2018 года. А в марте 2019 года после чемпионата посетила штаб-квартиру компании SHISEIDO.

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Алина Загитова на фотосессии для журнала VOGUE .

ИСТОЧНИК KP.RU