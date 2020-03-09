Класс благородных девиц откроется в Ижевске

9 Март 2020 2020-03-09T08:55:27+03:00

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В школе №80 в Ижевске откроется класс благородных девиц. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

-Обучение будет проходить по индивидуальному учебному плану, но в соответствии с образовательными стандартами. Дополнительно к основной программе у девочек будут уроки по французскому языку, живописи, ритмике, риторике, психологии, домоводству, театральному искусству, - написал Олег Бекмеметьев.

Запись в класс благородных девиц уже началась в феврале. Программа рассчитана на 5-11 классы.

Глава города добавил, что школа №80 планирует открыть и летное направление.

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ИСТОЧНИК KP.RU