2020-03-09T12:11:53+03:00
Спорт

Следж-хоккеисты из Удмуртии стали бронзовыми призерами чемпионата страны

Соревнования завершились 7 марта
Анастасия Захарова
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Фото: /vk.com/sledgehockey18Фото: /vk.com/sledgehockey18
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Следж-хоккеисты из Удмуртии завоевали третье место по итогам сезона 2019-2020. Об этом сообщается на странице команды «Удмуртия» следж-хоккей» «ВКонтакте».

-Поздравляем всех игроков, тренерский штаб, технических специалистов, врачей и наших любимых болельщиков!!! - сообщается на странице следж-хоккеистов.

Соревнования закончились 7 марта в городе Алексине Тульской области. В этот день команда из Удмуртии выиграла у «Башкирских пиратов» со счетом 0:3.

По итогам сезона первое место досталось «Фениксу», а второе - «Югре». Лучшим защитником чемпионата признали Дмитрия Галкина, а лучшим тренером Александра Чужанова из Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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