Мужчина скончался в ДТП в Удмуртии
8 марта в Сарапуле (Удмуртия) около 09:30 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 63-летний водитель машины «Дэу Нексия», по предварительным данным, при движении со спуска не справился с управлением, вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Гранта», - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель «Дэу» скончался на месте происшествия, его пассажир – 26-летний мужчина получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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