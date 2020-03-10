Мужчина скончался в ДТП в Удмуртии

10 Март 2020 2020-03-10T11:41:17+03:00

Водитель не справился с управлением

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8 марта в Сарапуле (Удмуртия) около 09:30 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 63-летний водитель машины «Дэу Нексия», по предварительным данным, при движении со спуска не справился с управлением, вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Гранта», - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Дэу» скончался на месте происшествия, его пассажир – 26-летний мужчина получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU