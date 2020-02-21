Вечный огонь в Ижевске отключат 22 февраля

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:11:36+03:00

Там будут проводиться ремонтные работы

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В Ижевске 22 февраля, в субботу, отключат газ на Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В связи с подготовкой к мероприятиям, посвящённым Дню защитника Отечества в сквере Победы с 09:00 до 11:00 будут проводиться ремонтные работы, - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU