2020-02-21T06:11:36+03:00
Общество

Вечный огонь в Ижевске отключат 22 февраля

Там будут проводиться ремонтные работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске 22 февраля, в субботу, отключат газ на Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В связи с подготовкой к мероприятиям, посвящённым Дню защитника Отечества в сквере Победы с 09:00 до 11:00 будут проводиться ремонтные работы, - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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