Туман с ухудшением видимости ожидается в Удмуртии

11 Март 2020 2020-03-11T10:42:59+03:00

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11 марта в Удмуртии местами ожидается туман с ухудшением видимости. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- С 08:00 до 13:00 местами по республике туман с ухудшением видимости 500 м и меньше, - говорится в сообщении.

При этом днем ожидается +4…+6 градусов, ночью 0…+2 градуса, временами дожди. В ближайшие дни средняя температура составит +3 градуса и пройдут небольшие дожди. О погоде на неделю читайте на сайте.

Напомним, «Комсомолка» выяснила, каким будет лето-2020 в Ижевске (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU